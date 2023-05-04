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04 мая, 21:00

Происшествия

В Дмитрове произошел пожар на заводе по производству теплоизоляции

В Дмитрове произошел пожар на заводе по производству теплоизоляции

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Завод по производству теплоизоляции загорелся в подмосковном городе Дмитров

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Верховой пожар в Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений

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В Подмосковье в районе города Дмитров горит завод по производству теплоизоляции. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, огонь почти полностью охватил довольно большой ангар. Видно пламя и густой темный дым. Сообщений от экстренных служб о пострадавших не поступало.

Крупный пожар произошел в Тюменской области. Там огонь перекинулся на 13 жилых строений, сообщили в МЧС. Началось все с того, что на местной ферме вспыхнуло сено. Позднее из района возгорания эвакуировали почти 80 человек. Также там эвакуировали социальные учреждения – местный детский дом и дом престарелых. Сейчас к эвакуации готовят жителей еще четырех сел. Скорая и полиция уже на месте. При этом для тушения огня на место даже пришлось отправить вертолеты.

Подробнее – об этих и других новостях в эфире телеканала Москва 24.

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