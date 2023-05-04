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04 мая, 21:15

Происшествия

Более 200 спасателей тушат огонь в селе Успенка в Тюменской области

Более 200 спасателей тушат огонь в селе Успенка в Тюменской области

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Более 200 спасателей тушат огонь в селе Успенка в Тюменской области, сообщает МЧС.

По словам ведомства, из 13 домов эвакуировали 79 человек. Началось все с местной фермы, там вспыхнуло сено. А сейчас к эвакуации готовят жителей еще четырех сел. Бороться с пожаром помогают и местные жители, дают машинам доступ к воде.

Информации о пострадавших пока не было, однако, по словам очевидцев, пламя все же распространяется очень быстро. Тушению мешает сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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