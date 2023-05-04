Пациент убежал из реанимобиля в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре машина скорой помощи на ходу потеряла пациента. Он выбрался из реанимобиля, который пытался доставить его в больницу. Мужчина открыл дверь, упал на проезжую часть, а затем сбежал.

При этом у него было ранение в шею и его сопровождали полицейские. Пациент рассказал, что выносил оконную раму, споткнулся и поранился разбитым стеклом. Полицейские проверяют эту версию, чтобы понять, почему мужчина решил сбежать из скорой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.