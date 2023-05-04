Дело о нападении на баскетболиста ЦСКА передали из полиции в столичный СК

Дело о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа передали из полиции в Следственный комитет. Как пояснили в прокуратуре, это связано с обстоятельствами расследования. Один из фигурантов является несовершеннолетним, а преступление относится к особо тяжким.

На Шведа напали вблизи одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Он получил черепно-мозговую травму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.