Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье – СМИ

В Анталье обвалился балкон со зрителями. Конструкция не выдержала наплыва посетителей. Об этом сообщает местный портал.

В опасности оказались и те, кто смотрел шоу на балконе, и зрители под ним. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.