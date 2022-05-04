Пожар в СНТ под Екатеринбургом локализован

Пожар в садовом товариществе под Екатеринбургом был локализован. По данным регионального ГУ МЧС, сначала загорелся один дом, но огонь быстро распространился из-за плотной застройки и сильных порывов ветра.

В тушении задействованы 11 единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.