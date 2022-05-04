Пьяный пассажир с пистолетом вымогал деньги в переходе московского метро

На станции метро "Петровско-Разумовская" пьяный мужчина угрожал пассажирам пистолетом. Одного из встречных он вовсе попытался ограбить. Угрожая оружием, злоумышленник потребовал отдать ему мобильный и деньги. Он даже выстрелил в пол.

Полицейские приехали вовремя и задержали мужчину. Возбуждены дела по статьям "Хулиганство" и "Разбой". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.