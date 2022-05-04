Цистерны с растворителем загорелись в промзоне Дзержинска в Нижегородской области

В городе Дзержинске Нижегородской области загорелись цистерны с растворителем. Инцидент произошел на территории завода "Капролактам".

По данным дежурно-диспетчерской службы, пострадавших нет. Ближайшим домам ничто не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.