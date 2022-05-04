Кровля дома загорелась в ЖК "Маршал" в Москве

На северо-западе Москвы горит крыша одного из корпусов ЖК "Маршал". По неподтвержденным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте работают несколько расчетов спасателей.

Отмечается, что есть угроза распространения огня. Жителей дома попросили покинуть свои квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.