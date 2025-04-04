Врачи рассказали о состоянии пострадавшего от нападения медведя

Мужчина, выживший после нападения медведя на границе Московской и Смоленской областей, перенес срочную операцию. Об этом сообщили в Красногорской больнице, куда его доставили с тяжелыми травмами. Врачи отмечают, что пострадавший выжил чудом.

Пациент получил серьезные переломы лицевого скелета и рваные раны. Сейчас его ждет этапное лечение, включая остеосинтез. Особую угрозу представляют возможные инфекции – мужчина вакцинирован от бешенства и столбняка.

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