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04 апреля, 11:15

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

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ФСБ предотвратила попытку теракта в общежитии, где проживают курсанты военных вузов в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, предполагаемый исполнитель задержан. Им оказался военнослужащий Минобороны России, завербованный украинскими спецслужбами.

Компоненты взрывного устройства были заранее спрятаны в тайнике. В телефоне задержанного нашли переписку с кураторами – обсуждались детали подготовки преступления. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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