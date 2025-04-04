ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов в Подмосковье

ФСБ предотвратила попытку теракта в общежитии, где проживают курсанты военных вузов в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, предполагаемый исполнитель задержан. Им оказался военнослужащий Минобороны России, завербованный украинскими спецслужбами.

Компоненты взрывного устройства были заранее спрятаны в тайнике. В телефоне задержанного нашли переписку с кураторами – обсуждались детали подготовки преступления. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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