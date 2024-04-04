ФСБ РФ задержала троих предполагаемых соучастников теракта в "Крокус Сити Холле"

Еще троих человек, предположительно, причастных к организации теракта в "Крокус Сити Холле", задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным ФСБ России, двое из них переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Двое задержанных признали, что взяты за соучастие в теракте в концертном зале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.