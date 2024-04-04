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04 апреля, 12:00

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Новости регионов: более 9 тыс детей вывезли из Белгородской области

Новости регионов: более 9 тыс детей вывезли из Белгородской области

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Свыше 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Причиной стала обстановка в регионе – с 12 марта область подвергается интенсивным обстрелам со стороны Украины, есть погибшие, раненые, а также разрушения. Ради безопасности детей вывозят в разные регионы РФ. Гладков рассказал, что недавно 400 детей уже прибыли в Вологду и Волгоград.

В 34 регионах России началось половодье, сообщили в МЧС. Подтоплено свыше 380 жилых домов, тысячи приусадебных участков, 150 низких мостов и свыше 100 участков дорог. Сложную обстановку зафиксировали на Алтае, а также в Оренбургской области, отметили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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