Новости мира: число пострадавших от землетрясения на Тайване составило более тысячи

Число пострадавших от землетрясения на Тайване уже превысило одну тысячу. В списке погибших значатся несколько человек, но о судьбе десятков пока ничего не известно. Об этом сообщают местные СМИ. Самое сильное за 25 лет землетрясение, магнитудой почти в 8 баллов произошло утром 3 апреля. Затем в течение суток было еще больше 320 повторных подземных толчков, некоторые из которых доходили до 5 баллов.

Тем временем в Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за катастрофической засухи. Президент страны заявил, что климатический феномен Эль-Ниньо спровоцировал тяжелую продовольственную ситуацию, из-за которой почти трем миллионам жителей страны в 2024 году грозит голод.

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