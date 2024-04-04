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04 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: число пострадавших от землетрясения на Тайване составило более тысячи

Новости мира: число пострадавших от землетрясения на Тайване составило более тысячи

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Число пострадавших от землетрясения на Тайване уже превысило одну тысячу. В списке погибших значатся несколько человек, но о судьбе десятков пока ничего не известно. Об этом сообщают местные СМИ. Самое сильное за 25 лет землетрясение, магнитудой почти в 8 баллов произошло утром 3 апреля. Затем в течение суток было еще больше 320 повторных подземных толчков, некоторые из которых доходили до 5 баллов.

Тем временем в Зимбабве ввели режим национального бедствия из-за катастрофической засухи. Президент страны заявил, что климатический феномен Эль-Ниньо спровоцировал тяжелую продовольственную ситуацию, из-за которой почти трем миллионам жителей страны в 2024 году грозит голод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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