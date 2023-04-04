Супружескую пару в Свердловской области арестовали за шпионаж в пользу Украины

Двое жителей Свердловской области арестованы за шпионаж в интересах Украины. По данным ФСБ, оперативники задержали супружескую пару, которые передавали информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле.

На допросе женщина призналась, что отправляла чертежи украинским спецслужбам и получила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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