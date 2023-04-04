Новости часа: Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в питерском кафе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта. Вопрос об аресте решит суд 4 апреля.

На железнодорожной части Крымского моста начались финальные работы по установке второго пролета. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артем Усс находится в Москве, он добровольно явился в МВД. Об этом заявил его адвокат.