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Новости

04 апреля, 17:15

Общество

Новости часа: Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в питерском кафе

Новости часа: Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в питерском кафе

Смертельная авария произошла на юго-востоке Москвы

Новости часа: СК попросил арестовать Трепову на 2 месяца по делу о теракте в Петербурге

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в Петербурге

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Лавина сошла на горном перевале на севере Индии

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта. Вопрос об аресте решит суд 4 апреля.

На железнодорожной части Крымского моста начались финальные работы по установке второго пролета. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Заочно арестованный сын красноярского губернатора Артем Усс находится в Москве, он добровольно явился в МВД. Об этом заявил его адвокат.

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