04 апреля, 16:30Общество
Новости часа: СК попросил арестовать Трепову на 2 месяца по делу о теракте в Петербурге
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи попросили арестовать обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову на два месяца. Об этом сообщил Басманный суд.
В Москве приводят в порядок дворы и фасады домов в рамках весеннего благоустройства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
Солнечная и теплая погода до 14 градусов ждет москвичей в выходные, 8–9 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.