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Новости

Новости

04 апреля, 16:30

Общество

Новости часа: СК попросил арестовать Трепову на 2 месяца по делу о теракте в Петербурге

Новости часа: СК попросил арестовать Трепову на 2 месяца по делу о теракте в Петербурге

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в Петербурге

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

Лавина сошла на горном перевале на севере Индии

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Басманный суд решит вопрос об аресте подозреваемой в причастности к взрыву в Петербурге

Сын угнал родительскую машину и попал в аварию в Улан-Удэ

Грузовик загорелся во время движения в Краснодарском крае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи попросили арестовать обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову на два месяца. Об этом сообщил Басманный суд.

В Москве приводят в порядок дворы и фасады домов в рамках весеннего благоустройства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Солнечная и теплая погода до 14 градусов ждет москвичей в выходные, 8–9 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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