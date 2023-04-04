Новости часа: СК попросил арестовать Трепову на 2 месяца по делу о теракте в Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи попросили арестовать обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову на два месяца. Об этом сообщил Басманный суд.

В Москве приводят в порядок дворы и фасады домов в рамках весеннего благоустройства. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Солнечная и теплая погода до 14 градусов ждет москвичей в выходные, 8–9 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.