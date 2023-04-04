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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 40 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 40 человек

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Подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву

Число пострадавших от взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек, среди них – трое несовершеннолетних. 25 человек до сих пор находятся в больницах, сообщил Минздрав.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на статью о теракте. Подозреваемую Дарью Трепову этапируют из Петербурга в Москву. 4 апреля ей изберут меру пресечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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