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Происшествия

Жители городов Донбасса сообщили, что их разлучали с детьми под прикрытием отдыха в лагере

Жители городов Донбасса сообщили, что их разлучали с детьми под прикрытием отдыха в лагере

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Жители городов Донбасса сообщили, что их разлучали с детьми под прикрытием отдыха в детском лагере. Украинские военные забирали детей, которые живут на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса. Они предлагали отдых в санаториях Львовской и Черкасской областей и обещали спустя время привезти обратно, однако потом родителям и опекунам приходили сообщения, если они хотят увидеть своих детей, то пусть приезжают самостоятельно.

Чего ждать от принудительной эвакуации? Сколько семей остаются в зоне боевых действий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина КурумаИван Савинов
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