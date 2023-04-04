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Происшествия

Новости регионов: пауэрбанк взорвался в рюкзаке подростка в Екатеринбурге

Новости регионов: пауэрбанк взорвался в рюкзаке подростка в Екатеринбурге

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Пауэрбанк взорвался в рюкзаке подростка в Екатеринбурге. Инцидент произошел в городском техникуме. На кадрах видно, что рюкзак начал искрить, появилось пламя. Никто из учеников не пострадал. В техникум выехали пожарные, провели осмотр, но их помощь не потребовалась.

Коммунальная авария произошла в Петербурге. Несколько этажей жилого дома на улице Маршала Казакова залило кипятком. Там прорвало магистральную трубу горячего водоснабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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