Новости регионов: пауэрбанк взорвался в рюкзаке подростка в Екатеринбурге

Пауэрбанк взорвался в рюкзаке подростка в Екатеринбурге. Инцидент произошел в городском техникуме. На кадрах видно, что рюкзак начал искрить, появилось пламя. Никто из учеников не пострадал. В техникум выехали пожарные, провели осмотр, но их помощь не потребовалась.

Коммунальная авария произошла в Петербурге. Несколько этажей жилого дома на улице Маршала Казакова залило кипятком. Там прорвало магистральную трубу горячего водоснабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.