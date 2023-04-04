Новости мира: момент обрушения тоннеля в Индии попал на видео

Момент обрушения тоннеля в Индии попал на видео. Очевидцы сняли кадры в штате Джамму и Кашмир. Местные СМИ пишут, что армейскому автомобилю, перевозившему офицеров, едва удалось спастись от внезапного мощного оползня. Камнепад парализовал движение в регионе.



Польский спортсмен устроил "велодомино" на соревнованиях в Бельгии. Одним маневром велогонщик внезапно вывел из строя своих соперников. Началось с того, что атлет решился на обгон по самому краю трассы. Влетев в лужу, он так подрезал других, что сбил 40 человек с велосипедов. Среди пострадавших были даже чемпионы мира. С дистанции в итоге пришлось сойти половине участников.

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