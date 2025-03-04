Новости мира: потасовка произошла в парламенте Сербии

Потасовка произошла в парламенте Сербии. Она разразилась в ходе обсуждения поправок в закон о студенчестве. После споров оппозиция перешла к действиям. Парламентарии зажгли факелы прямо в зале заседаний, а также начали бросать пиротехнику.

Жители сектора Газа украсили руины своих домов традиционными гирляндами к Рамадану. Как рассказали авторы инициативы, эта акция проводится ежегодно, и до войны украшений было намного больше.

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