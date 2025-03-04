Новости регионов: ростовчанин устроил погром в медицинском центре в Анапе

Мужчина разгромил кабинет в медицинском центре в Анапе. Житель Ростовской области пришел туда за справкой, запер дверь изнутри, достал нож, начал бить стекла и ронять мебель. Сотрудники клиники вызвали полицию. Дебошира скрутили и сделали ему укол успокоительного. В МВД сообщили, что рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

Тем временем в Иркутской области поймали мужчину, угнавшего автомобиль. Злоумышленник пытался спрятаться от полиции под мостом. Ранее о краже машины сообщил местный житель. Угонщик оказался его соседом по квартире. Накануне он выпивал, а утром исчез вместе с машиной. Позднее автомобиль нашли. Возбуждено уголовное дело.

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