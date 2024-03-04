Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

В Пенсильвании три грузовых поезда сошли с рельсов. Два локомотива оказались в реке. Один из составов врезался в другой, и от удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому ехал еще один поезд. Он также сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Во Флориде запустили космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Международный экипаж отправился на МКС. В составе есть и российский космонавт Александр Гребенкин.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.