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04 марта, 19:30

Происшествия

Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

Новости мира: три поезда сошли с рельсов в Пенсильвании

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В Пенсильвании три грузовых поезда сошли с рельсов. Два локомотива оказались в реке. Один из составов врезался в другой, и от удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому ехал еще один поезд. Он также сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Во Флориде запустили космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Международный экипаж отправился на МКС. В составе есть и российский космонавт Александр Гребенкин.

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