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Новости

Новости

04 марта, 12:00

Происшествия

Новости регионов: нетрезвый пассажир закидал фруктами попутчиков в томском аэропорту

Новости регионов: нетрезвый пассажир закидал фруктами попутчиков в томском аэропорту

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В томском аэропорту сняли с самолета, который вылетал в Москву, пьяного пассажира, который закидал фруктами своих попутчиков, спровоцировал конфликт и ударил бортпроводника, который пытался его успокоить. Из-за последней выходки 29-летний мужчина может подпасть под уголовную статью, на данный момент на него завели только административное дело о мелком хулиганстве.

На трассе Москва – Челябинск произошла крупная авария с участием двух грузовиков. Почти сразу после столкновения оба автомобиля вспыхнули и выгорели дотла. Известно, что один из водителей погиб. Удар был такой силы, что тягачи развернуло поперек дороги, из-за чего другие машины пришлось направить в объезд.

На юге Приморья стремительно распространяется крупный лесной пожар. Кадры с клубами темно-серого дыма опубликовали жители Владивостока. Ночью и ранним утром экстренные службы смогли защитить от огня знаменитый парк "Земля леопарда", а также населенные пункты в Хасанском округе. Из-за сильного ветра пламя охватило уже пять тысяч гектаров, и площадь продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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