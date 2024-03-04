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04 марта, 08:30

Происшествия

Новости мира: камнепад произошел неподалеку от столицы Перу

Новости мира: камнепад произошел неподалеку от столицы Перу

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Недалеко от города Лима массивные камни обрушились на оживленную трассу. Один из валунов попал в грузовик, еще несколько едва не уничтожили легковушку. По информации местных СМИ, водители транспортных средств живы, им уже оказали помощь.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус назвал "информационной войной" перехваченный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера. Ранее стало известно, что военные обсуждали возможный подрыв Крымского моста и передачу Украине ракет Taurus. Однако в Германии заявили, что это было лишь обсуждение возможного варианта развития событий.

Кроме того, в американский город Саут-Джордан на севере штата Юта принесло тысячи растений перекати-поле, из которых выросли целые горы. Люди уже с трудом могут выйти из своих домов. Как пишут местные СМИ, жители городка с юмором относятся к ситуации и называют сорняки "захватчиками".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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