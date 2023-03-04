Москвичам рассказали о главных новостях субботы

На Ленинградском шоссе горит склад с пластиком. Из здания валит густой черный дым, видно открытое пламя. На месте работают пожарные расчеты. По данным экстренных служб, огонь уже охватил площадь 250 квадратных метров, к этой минуте известно, что частично обрушилась крыша ангара.

Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки войск совещание со своими заместителями. Министр обратил особое внимание на обеспечение военных вооружением, техникой и боеприпасами. А также на организацию боевой подготовки подразделений резерва.

Дмитрий Медведев назвал троллингом планы немецкого оружейного концерна построить танковый завод на Украине. При этом зампред Совбеза РФ заявил, что если там все-таки соберутся строить по-настоящему, то Россия ожидает этого с нетерпением.

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