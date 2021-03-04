В Шмитовском проезде произошел пожар в жилом доме

В четверг ночью в Шмитовском проезде загорелся подвал. Из дома № 15 пожарные спасли шестерых человек, в том числе троих детей.

Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.