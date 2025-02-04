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04 февраля, 21:45

Происшествия

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Москве

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Москве

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного конфликта на Кастанаевской улице в Москве. Вечером 4 февраля в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов.

Предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. В результате водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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