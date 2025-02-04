04 февраля, 21:45Происшествия
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Москве
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного конфликта на Кастанаевской улице в Москве. Вечером 4 февраля в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов.
Предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. В результате водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.