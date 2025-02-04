04 февраля, 19:45Происшествия
Экипаж самолета AZAL сообщал о неполадках перед крушением в Казахстане
Экипаж самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение 25 декабря 2024 года, сообщал диспетчерам о неполадках в ходе полета.
По данным Минтранса Казахстана, вначале экипаж передал информацию об "ударе птиц об кабину", затем – о повышенном давлении и отказе гидравлики. После этого пилоты запросили данные о погоде и сообщили, что следуют в Актау.
Перед крушением экипаж сообщил, что на земле нужны пожарные и врачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.