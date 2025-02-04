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04 февраля, 19:45

Происшествия

Экипаж самолета AZAL сообщал о неполадках перед крушением в Казахстане

Экипаж самолета AZAL сообщал о неполадках перед крушением в Казахстане

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Экипаж самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение 25 декабря 2024 года, сообщал диспетчерам о неполадках в ходе полета.

По данным Минтранса Казахстана, вначале экипаж передал информацию об "ударе птиц об кабину", затем – о повышенном давлении и отказе гидравлики. После этого пилоты запросили данные о погоде и сообщили, что следуют в Актау.

Перед крушением экипаж сообщил, что на земле нужны пожарные и врачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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