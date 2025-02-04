Новости мира: 9 тыс человек эвакуировали на греческом острове из-за угрозы землетрясения

На греческом острове Санторини из-за угрозы сильного землетрясения эвакуированы 9 тысяч человек. Это последние данные местных СМИ. Жители и туристы покидают остров на паромах и самолетах. За три дня сейсмологи зафиксировали более 550 подземных толчков, самые сильные из которых имели магнитуду до 5 баллов.

Мощные снегопады парализовали транспортную сеть на севере Японии, в префектуре Хоккайдо. Отменены более 100 авиарейсов, остановлено движение автобусов, закрыты все образовательные учреждения. В регионе за сутки выпало более метра снега, и осадки продолжаются.

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