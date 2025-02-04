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04 февраля, 19:15

Происшествия

Водитель внедорожника сбил семью на пешеходном переходе в ТиНАО

Водитель внедорожника сбил семью на пешеходном переходе в ТиНАО

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Смертельное ДТП, в котором водитель внедорожника сбил семью, переходившую дорогу по пешеходному переходу, произошло в поселке Филимонковское ТиНАО. Машина двигалась на высокой скорости, когда на зебре оказались подросток, его мать и бабушка.

В результате аварии обе женщины скончались на месте, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу с помощью вертолета санавиации. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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