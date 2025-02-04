Новости регионов: грабитель зажигалкой напугал охранника магазина в Твери

В Твери местный житель попытался избежать оплаты за покупки, испугав охранника зажигалкой, напоминавшей оружие. Сотрудник магазина растерялся, грабитель смог скрыться. Однако позднее полиция задержала подозреваемого, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Московская федерация профсоюзов отправила более 24 тысяч новогодних подарков для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Подарки в виде коробок, напоминающих Никольскую башню Кремля, включают конфеты, кондитерские изделия и сувениры.

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