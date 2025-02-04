04 февраля, 13:30Происшествия
Новости регионов: на Байкале машина рыбаков провалилась под лед
На Байкале машина рыбаков провалилась под лед. Автомобиль полностью погрузился под воду, на поверхности остались только несколько вещей. По словам очевидцев, люди успели выбраться из машины и спаслись.
В Новосибирской области за незаконную вырубку лесов задержали 11 человек. Среди них был начальник участка Бердского лесхоза, а также инспектор ДПС, который за взятку пропускал лесовозы с грузом. По решению суда четверых обвиняемых заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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