Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: на Байкале машина рыбаков провалилась под лед

Новости регионов: на Байкале машина рыбаков провалилась под лед

Силовики закрыли доступ в холл и на паркинг ЖК "Алые паруса"

В ЖК "Алые паруса" продолжаются следственные действия после взрыва

Новости мира: США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь

Новости регионов: более 24 тысяч новогодних подарков отправили детям из Донецка и Луганска

Москвичи прислали кадры, на которых фуру развернуло на дороге под Мытищами

Правоохранители работают в здании ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв

Пятерых детей, пострадавших при атаке дрона ВСУ в Запорожской области, госпитализировали

Новости регионов: ангар по производству полиэтилена загорелся в Екатеринбурге

Новости регионов: в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который угнал машину

На Байкале машина рыбаков провалилась под лед. Автомобиль полностью погрузился под воду, на поверхности остались только несколько вещей. По словам очевидцев, люди успели выбраться из машины и спаслись.

В Новосибирской области за незаконную вырубку лесов задержали 11 человек. Среди них был начальник участка Бердского лесхоза, а также инспектор ДПС, который за взятку пропускал лесовозы с грузом. По решению суда четверых обвиняемых заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика