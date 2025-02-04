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04 февраля, 08:30

Происшествия

Новости регионов: ангар по производству полиэтилена загорелся в Екатеринбурге

Новости регионов: ангар по производству полиэтилена загорелся в Екатеринбурге

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Крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Там загорелся ангар по производству полиэтилена. Кадрами поделились очевидцы в интернете. Сейчас площадь пожара составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Огонь тушат полсотни спасателей, задействованы 17 единиц спецтехники. Предварительно, пострадавших нет.

Мощный хлопок произошел в многоквартирном доме в Туапсе. Пострадал один человек, с ожогами различной степени тяжести его госпитализировали. Как сообщили в местном МВД, причиной хлопка стала утечка бытового газа в квартире на первом этаже. Потом произошел пожар, его быстро потушили. Жильцов эвакуировали, в том числе двоих детей. По факту ЧП проводится проверка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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