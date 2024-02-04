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04 февраля, 18:15

Происшествия

МЧС завершили поисково-спасательную операцию в Лисичанске

МЧС завершили поисково-спасательную операцию в Лисичанске

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Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательную операцию на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Работы здесь не прекращались даже ночью.

Сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы. В результате удара ВСУ по гражданскому объекту погибли 28 мирных жителей. Среди них была беременная девушка и ее пятилетняя дочь. Еще 10 человек удалось спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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