МЧС завершили поисково-спасательную операцию в Лисичанске

Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательную операцию на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Работы здесь не прекращались даже ночью.

Сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы. В результате удара ВСУ по гражданскому объекту погибли 28 мирных жителей. Среди них была беременная девушка и ее пятилетняя дочь. Еще 10 человек удалось спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.