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04 февраля, 10:30

Происшествия

Новости регионов: несовершеннолетний водитель погиб в аварии в Красноярском крае

Новости регионов: несовершеннолетний водитель погиб в аварии в Красноярском крае

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В Красноярском крае водитель-подросток погиб в аварии на трассе под Канском. По предварительным данным, 16-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водителя второй иномарки доставили в больницу.

На Челябинскую область обрушились мощные снегопады. На трассах теперь нулевая видимость, а водителей призывают отказаться от дальних поездок. Коммунальщики стараются очистить дороги, но проезжую часть быстро засыпает снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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