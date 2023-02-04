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Происшествия

Украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в центре Горловки

Украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в центре Горловки

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Украинские вооруженные формирования обстреляли рынок в центре Горловки. Помимо павильонов, разрушены торговые ряды и магазин. Пострадавших в результате удара нет. Позже владельцев торговых точек пустили на место, где располагались их палатки, чтобы люди смогли забрать личные вещи и уцелевший товар. Помимо рынка, боеприпасы рвались возле торгового дома "Донбасс", повреждены были контактные троллейбусные сети и система уличного освещения.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествиявидеоАнастасия Бородина
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