Тело пропавшей "Мисс Кузбасс" обнаружили в ТиНАО

Тело пропавшей "Мисс Кузбасс – 2010" обнаружили в лесу в ТиНАО. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В убийстве Ксении Сапожковой ранее признался ее муж. В прошлом месяце мужчина обратился в полицию с просьбой найти супругу. По его словам, она исчезла еще в августе 2021 года, а потом якобы улетела в Дубай.

Однако это оказалось ложью: мужчина пытался запутать следствие. Как сообщают СМИ, впоследствии он сам пришел с повинной и признался, что полгода назад расправился с женой после ссоры, а тело расчленил и выбросил в реку. Чтобы скрыть следы преступления, он якобы даже публиковал посты в Instagram от имени девушки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.