Жителя Подмосковья могут посадить в тюрьму за хранение наркотиков

Житель Московской области вступился за таксиста в Краснодаре и теперь может оказаться в тюрьме. Таксист высадил мужчину с семьей на проезжей части, а сотрудники ДПС сделали замечание водителю. При этом пассажир начал оскорблять сотрудников. Полицейские решили задержать мужчину, но он сопротивлялся и продолжал выкрикивать оскорбления.

В итоге его отвели в отделение и обыскали. В кармане у мужчины нашли наркотики. Против него возбудили административное дело за оскорбление сотрудников и уголовное – по статье о хранении наркотиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.