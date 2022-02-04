Новости России: трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за крупного ДТП

Трасса Пермь – Екатеринбург несколько часов была перекрыта из-за крупной аварии. У поворота на поселок Ачит столкнулись две фуры, под одну из них заехала легковушка. Водитель одного из грузовиков умер. Также пострадали два человека, которые находились в легковушке.



Перекрыли и участок трассы под Краснодаром Энем – Адыгейск. Движение ограничено из-за угрозы прорыва дамбы Октябрьского водохранилища. Ограничения действуют с 4 февраля и продлятся до 4 апреля.

В Новороссийске тротуар на одной из улиц просел сантиметров на 20. Этот участок был недавно отремонтирован. После выявления причин подрядчик обещает провести работу над ошибками.



Петербургский суд отправил под домашний арест бывшего сотрудника ГИБДД, который сломал руку сотруднице уголовного розыска. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. После словесной перепалки на улице инспекторы не давали девушке пройти в отдел, пояснив это тем, что у нее при себе было оружие и не было удостоверения сотрудника. Девушка толкнула одного из мужчин, после чего они ее скрутили. По данным СК, оперативница получила перелом плеча. Всех участников конфликта уволили.

Жители Хакасии требуют убрать статую Иисуса. Деревянную фигуру Христа установили на въезде в село Таштып осенью. Однако православных активистов выбранное место не устроило. По их мнению, там проводятся языческие обряды. В ходе разбирательств выяснилось, что статуя стоит на земле сельскохозяйственного назначения.

В Челябинске появился снежный рисунок, посвященный Олимпиаде в Пекине. Увидеть его можно только с высоты птичьего полета. Полотно растянулось на 3 тысячи квадратных метров. В центре расположен полосатый символ 2022 года, по бокам – российский и китайский флаги, кольца и слоган. Авторы картины – местные боксеры и мастер по граффити.

В Петербурге гавань Васильевского острова полностью скрылась в тумане. Густым дымом накрыло накануне весь город. На плохую видимость жаловались автомобилисты. По прогнозам синоптиков, туман ожидается и в области. Видимость там не будет превышать 500 метров.