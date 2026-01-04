Новости мира: около 45 тыс жилых домов остались без электричества в Берлине

В Берлине без электричества остались около 45 тысяч жилых домов и около 2 тысяч предприятий. Предположительно, причиной стал поджог на вантовом мосту. Полное восстановление электроснабжения возможно до 8 января. В некоторых районах перебои также затронули мобильную связь и отопление. Температура в немецкой столице около нуля градусов и, согласно

Тысячи протестующих направились в центр Тель-Авива. Для города это уже стало еженедельной традицией. Жители выходят на улицы, чтобы выразить недовольство правительством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.