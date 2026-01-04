Уголовное дело возбуждено в связи с массовым ДТП в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в Ростовской области в связи с массовым ДТП, в котором четыре человека погибли и четыре пострадали, сообщает региональное МВД.

Из-за серьезной аварии для проезда недоступен участок федеральной трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос Ростовской области. По словам очевидцев, фура протаранила сразу пять автомобилей. Также водитель большегруза насмерть сбил нескольких рабочих.

