04 января, 13:30

Происшествия

Уголовное дело возбуждено в связи с массовым ДТП в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в связи с массовым ДТП в Ростовской области

ДТП произошло в районе поселка Красный Колос в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено в Ростовской области в связи с массовым ДТП, в котором четыре человека погибли и четыре пострадали, сообщает региональное МВД.

Из-за серьезной аварии для проезда недоступен участок федеральной трассы М-4 "Дон" в районе поселка Красный Колос Ростовской области. По словам очевидцев, фура протаранила сразу пять автомобилей. Также водитель большегруза насмерть сбил нескольких рабочих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

