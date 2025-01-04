Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Следователи изучают машину, которая 4 января упала в Москву-реку. Чуть ранее иномарка пробила ограждение и затонула, из-за чего ее пришлось доставать при помощи спасателей. Водитель погиб.

Коммунальная техника вышла на дороги Москвы, так как в столице вновь падает снег. По прогнозам синоптиков, он будет идти до утра. Из-за перепадов температуры на улицах может быть скользко.

Объединенный вестибюль появился на станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро Москвы. Он ведет на улицу Гурьянова, выполнен в черно-серой гамме и по форме напоминает книжные полки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

