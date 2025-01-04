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Новости

04 января, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Новости регионов: ФСБ предотвратила готовящийся теракт в Екатеринбурге

Спасатели вытащили упавшую в Москву-реку машину

Службы подняли упавший в реку на Лужнецкой набережной автомобиль

Новости мира: масштабная акция протеста прошла в Варшаве

Водитель упавшего в реку на Лужнецкой набережной автомобиля погиб

В салоне упавшего в Москву-реку автомобиля находились люди

Автомобиль упал в реку в районе Лужнецкой набережной

Момент падения автомобиля в реку на Лужнецкой набережной попал на видео

Новости мира: пожар уничтожил крупнейший рынок Западной Африки

Следователи изучают машину, которая 4 января упала в Москву-реку. Чуть ранее иномарка пробила ограждение и затонула, из-за чего ее пришлось доставать при помощи спасателей. Водитель погиб.

Коммунальная техника вышла на дороги Москвы, так как в столице вновь падает снег. По прогнозам синоптиков, он будет идти до утра. Из-за перепадов температуры на улицах может быть скользко.

Объединенный вестибюль появился на станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро Москвы. Он ведет на улицу Гурьянова, выполнен в черно-серой гамме и по форме напоминает книжные полки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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