Новости регионов: ФСБ предотвратила готовящийся теракт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержаны молодые люди, которые готовились устроить теракт. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Один из задержанных признался, что рассматривал несколько целей. Всего подозреваемых четверо.

Более 86 тысяч тонн грунта с мазутом уже собрали на Кубани и в Крыму. Об этом сообщили в МЧС. Специалисты обследуют Керченский пролив. Они осмотрели более 715 квадратных километров акватории.

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