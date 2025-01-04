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Новости

04 января, 18:30

Происшествия

Новости регионов: ФСБ предотвратила готовящийся теракт в Екатеринбурге

Новости регионов: ФСБ предотвратила готовящийся теракт в Екатеринбурге

Спасатели вытащили упавшую в Москву-реку машину

Службы подняли упавший в реку на Лужнецкой набережной автомобиль

Новости мира: масштабная акция протеста прошла в Варшаве

Водитель упавшего в реку на Лужнецкой набережной автомобиля погиб

В салоне упавшего в Москву-реку автомобиля находились люди

Автомобиль упал в реку в районе Лужнецкой набережной

Момент падения автомобиля в реку на Лужнецкой набережной попал на видео

Новости мира: пожар уничтожил крупнейший рынок Западной Африки

За рулем упавшего в Москву-реку авто находилась женщина

В Екатеринбурге задержаны молодые люди, которые готовились устроить теракт. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Один из задержанных признался, что рассматривал несколько целей. Всего подозреваемых четверо.

Более 86 тысяч тонн грунта с мазутом уже собрали на Кубани и в Крыму. Об этом сообщили в МЧС. Специалисты обследуют Керченский пролив. Они осмотрели более 715 квадратных километров акватории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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