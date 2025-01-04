Новости мира: пожар уничтожил крупнейший рынок Западной Африки

Крупнейший рынок Западной Африки в Аккре оказался уничтожен в результате пожара. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой. На этом фоне пламя распространилось крайне быстро.

Тем временем в Варшаве прошла масштабная акция протеста. К зданию Еврокомиссии вышли тысячи фермеров, которые оказались недовольны импортом сельхозпродукции с Украины и состоянием польской экономики. По мнению активистов, власти страны оторваны от реальных проблем.

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