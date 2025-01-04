04 января, 13:30Происшествия
Новости мира: пожар уничтожил крупнейший рынок Западной Африки
Крупнейший рынок Западной Африки в Аккре оказался уничтожен в результате пожара. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой. На этом фоне пламя распространилось крайне быстро.
Тем временем в Варшаве прошла масштабная акция протеста. К зданию Еврокомиссии вышли тысячи фермеров, которые оказались недовольны импортом сельхозпродукции с Украины и состоянием польской экономики. По мнению активистов, власти страны оторваны от реальных проблем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.