Новости регионов: более 86 тыс тонн загрязненного грунта собрано на Кубани и в Крыму

На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Тем временем в акватории Керченского пролива успели обследовать 715 квадратных километров. Сотрудники МЧС и волонтеры собрали с поверхности воды 25 тонн нефтеводяной смеси.

Между тем на склоне горы в Эльбрусском районе в Кабардино-балкарии произошел пожар. Огонь охватил траву. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Спасателям удалось быстро справиться с огнем, в результате пожара никто не пострадал.



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