В Москве сгорел припаркованный у станции метро автомобиль

В Москве сгорел припаркованный у супермаркета рядом со станцией метро "Алтуфьево" автомобиль.

Пожарные ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

