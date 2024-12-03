Новости регионов: в Новосибирске трамвай протаранил два автомобиля

В Новосибирске трамвай на огромной скорости протаранил два автомобиля. Очевидцы сообщают, что на место аварии прибыла бригада скорой помощи, а также сотрудники полиции и МЧС. По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза.

В Якутии наблюдали падение астероида. Жители сразу двух районов могли увидеть яркие вспышки в небе. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от полуметра до двух метров.

Большую елку под охраной доставили в Острогожск Воронежской области. Символ Нового года привезли на центральную городскую площадь из села Солдатское. Весь путь кортеж сопровождали госавтоинспекторы.

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