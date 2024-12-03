Новости регионов: трамвай смял легковой автомобиль в Новосибирске

Трамвай протаранил автомобиль такси в Новосибирске. Авария произошла на развороте. В результате ЧП вагон подмял легковушку. По словам очевидцев, на месте ДТП работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС. По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза. Кроме того, в нескольких метрах столкнулись еще две машины.

Тем временем в Сочи перевернулась фура с мандаринами. Авария произошла на серпантине. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель грузовика не справился с управлением. В итоге большегруз опрокинулся и зацепил еще несколько машин. Водитель фуры пострадал. Трасса Джубга – Сочи оказалась частично перекрыта, сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

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